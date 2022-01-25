Белый дом подтвердил секретные брифинги о ситуации вокруг Украины

"Сегодня мы проводим два дополнительных секретных двухпартийных брифинга для руководства Палаты представителей и Сената и сотрудников комитетов. Они предоставят обновленную информацию о последних событиях в Украине и РФ и о состоянии дел", - заявила она.

Псаки также добавила, что Белый дом работа над брифингами для всех членов Палаты представителей и Сената о ситуации в Украине. Они будут проведены ближайшие дни.

По ее словам, госсекретарь Энтони Блинкин и заместитель госсекретаря Вэнди Шерман за последние неделю провели переговоры почти с 20 членами Конгресса. Они также планируют провести несколько разговоров с законодателями ближайшие несколько дней.

Псаки добавила, что Белый дом с декабря провел "десятки встреч с Конгрессом" для обсуждения ситуации с безопасностью в Украине.

Издание сообщает, что во время брифинга Псаки, Белый дом покинули министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Также в Белом доме был замечен госсекретарь Энтони Блинкен.