Білий дім підтвердив секретні брифінги про ситуацію навколо України

"Сьогодні ми проводимо два додаткових секретних двопартійних брифінгів для керівництва Палати Представників і Сенату і співробітників комітетів. Вони нададуть оновлену інформацію про останні події в Україні і РФ і про стан справ", - заявила вона.

Псакі також додала, що Білий дім робота над брифінгами для всіх членів Палати Представників і Сенату про ситуацію в Україні. Вони будуть проведені найближчі дні.

За її словами, держсекретар Ентоні Блінкін і заступник держсекретаря Венді Шерман за останні тиждень провели переговори майже з 20 членами Конгресу. Вони також планують провести кілька розмов із законодавцями найближчі кілька днів.

Псакі додала, що Білий дім з грудня провів "десятки зустрічей з Конгресом" для обговорення ситуації з безпекою в Україні.

Видання повідомляє, що під час брифінгу Псакі, Білий дім покинули Міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі. Також в Білому домі був помічений держсекретар Ентоні Блінкен.