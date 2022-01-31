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Белый дом подтвердил разработку пакета санкций против российской элиты

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Вашингтон, Понедельник 31 января 2022 20:59
Белый дом подтвердил разработку пакета санкций против российской элиты Фото: представитель Белого дома Джен Псаки (whitehouse.gov)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки разработали пакет санкций против России, которые могут затронуть представителей элиты в случае российского вторжения в Украину. Санкции разработаны в координации с союзниками и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, на случай, если Россия вторгнется в Украину. Эти усилия проводятся в координации с нашими союзниками и партнерами. Многие из этих людей играют роль в принятии правительственных решений, некоторые из них являются "особо уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом", - отметила Псаки.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Вашингтон может пойти на такие меры в случае российской агрессии против Украины.

А британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Лондон может ввести "самые жесткие" санкции против России, которые затронут российских олигархов и ключевых сторонников Путина.

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Соединенные Штаты Америки Санкции против России Вторжение России в Украину
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