Белый дом подтвердил разработку пакета санкций против российской элиты

Соединенные Штаты Америки разработали пакет санкций против России, которые могут затронуть представителей элиты в случае российского вторжения в Украину. Санкции разработаны в координации с союзниками и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, на случай, если Россия вторгнется в Украину. Эти усилия проводятся в координации с нашими союзниками и партнерами. Многие из этих людей играют роль в принятии правительственных решений, некоторые из них являются "особо уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом", - отметила Псаки.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Вашингтон может пойти на такие меры в случае российской агрессии против Украины.

А британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Лондон может ввести "самые жесткие" санкции против России, которые затронут российских олигархов и ключевых сторонников Путина.