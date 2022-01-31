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Білий дім підтвердив розробку пакету санкцій проти російської еліти

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Вашингтон, Понеділок 31 січня 2022 20:59
Білий дім підтвердив розробку пакету санкцій проти російської еліти Фото: представник Білого дому Джен Псакі (whitehouse.gov)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки розробили пакет санкцій проти Росії, які можуть торкнутися представників еліти у разі російського вторгнення в Україну. Санкції розроблені в координації з союзниками і партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Білого дому Джен Псакі.

"Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як щодо представників російської еліти, так і членів їх сімей, на випадок, якщо Росія вторгнеться в Україну. Ці зусилля проводяться в координації з нашими союзниками і партнерами. Багато з цих людей грають роль у прийнятті урядових рішень, деякі з них є "особливо вразливими мішенями", оскільки мають тісні і фінансові зв'язки із Заходом", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що США планують ввести санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Вашингтон може піти на такі заходи у разі російської агресії проти України.

А британський міністр закордонних справ Ліз трас заявила, що Лондон може ввести "найжорсткіші" санкції проти Росії, які торкнуться російських олігархів і ключових прихильників Путіна.

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Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії Вторгнення Росії до України
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