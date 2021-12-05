Белый дом подтвердил переговоры Байдена и Путина 7 декабря: названы темы разговора

В Белом доме подтвердили переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, которые должны состояться 7 декабря. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.
Псаки подтвердила, что переговоры двух президентов состоятся во вторник, 7 декабря.
"Президент Джозеф Р. Байден-младший проведет защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
Также Белый дом подтверждает, что президенты будут говорить об Украине.
Напомним, что ранее дату переговоров Байдена и Путина назвали в России. О темах разговора двух президентов рассказал Песков.
Ранее сообщалось, что Россия готовит вторжение в Украину. Такую информацию сообщила американская разведка.