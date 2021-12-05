Білий дім підтвердив переговори Байдена і Путіна 7 грудня: названі теми розмови

У Білому домі підтвердили переговори президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, які повинні відбутися 7 грудня. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Також Білий дім підтверджує, що президенти говоритимуть про Україну.

"Президент Джозеф р. Байден-молодший проведе захищений відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Псакі підтвердила, що переговори двох президентів відбудуться у вівторок, 7 грудня.

Нагадаємо, що раніше дату переговорів Байдена і Путіна назвали в Росії. Про теми розмови двох президентів розповів Пєсков.

Раніше повідомлялося, що Росія готує вторгнення в Україну. Таку інформацію повідомила американська розвідка.