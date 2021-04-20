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Белый дом поддержал создание 51-го штата в США

Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена официально поддержала преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат. Предполагается, что штат будет переименован в штат Вашингтон, Содружество Дугласа.

Об этом сообщает The Washington Times.

"Слишком долго свыше 700 тысяч жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США", - говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политики.

Подконтрольная демократам Палата представителей на этой неделе должна проголосовать за законодательство, которое предусматривает, что округ Колумбия получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате Соединенных Штатов.

Новая административная единица будет переименована в честь американской иконы гражданских прав Фредерика Дугласа. Федеральные здания останутся вне территории нового штата.

Отметим, что Соединенные Штаты делятся на 50 штатов (а те - на округа или их эквиваленты) и федеральный округ Колумбия. Также в подчинении США есть ряд островных территорий: Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие.

Последний раз новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, став 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).

Напомним, в январе этого года группа демократов в Палате представителей и Сенате США внесли законопроект о преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат.

В 2016 году жители округа Колумбия большинством голосов поддержали на референдуме смену административного статуса на штат.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКолумбияштат
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