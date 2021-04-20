Білий дім підтримав створення 51-го штату в США

"Занадто довго понад 700 тисяч жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві управління бюджетом і адміністративної політики.

Підконтрольна демократам Палата представників на цьому тижні повинна проголосувати за законодавство, яке передбачає, що округ Колумбія отримає одного представника в палаті і двох сенаторів в Сенаті Сполучених Штатів.

Нова адміністративна одиниця буде перейменована на честь американської ікони громадянських прав Фредеріка Дугласа. Федеральні будівлі залишаться поза територією нового штату.

Відзначимо, що Сполучені Штати діляться на 50 штатів (а ті - на округи або їх еквіваленти) і Федеральний округ Колумбія. Також у підпорядкуванні США є ряд острівних територій: Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Гуам та інші.

Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).