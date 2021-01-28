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В США может появиться 51 штат: в Конгресс внесли законопроект

Вашингтон, Четверг 28 января 2021 18:57
В США может появиться 51 штат: в Конгресс внесли законопроект
Фото: Конгресс США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Столичный округ Колумбия, где находится столица Соединенных Штатов Вашингтон, может стать 51-м штатов. Группа демократов в Палате представителей и Сенате США внесли соответствующий законопроект.

Об этом сообщает The Hill.

Законопроект, который был впервые внесен в 2013 году, предоставит гражданам округа полную власть над местными вопросами, а также полное представительство в Конгрессе США.

Демократы считают, что после недавних всеобщих выборов в США шансы на придание округу статуса штата "никогда не были столь высокими, как сейчас".

Законопроект в 2020 году был впервые принят Палатой представителей, собрав рекордное количество соавторов - 202.

Законопроект может пройти в контролируемой демократами Палате представителей, но его шансы на утверждение в Сенате невысоки.

В округ Колумбия входит столица США Вашингтон, город Джорджтаун и графство Вашингтон.

Отметим, что Соединенные Штаты делятся на 50 штатов (а те - на округа или их эквиваленты) и федеральный округ Колумбия. Также в подчинении США есть ряд островных территорий: Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие.

Напомним, в 2016 году жители округа Колумбия большинством голосов поддержали на референдуме смену административного статуса на штат.

Кроме того, на статус штата претендует Пуерто-Рико. В 2012 и 2017 годах там прошли референдумы за присоединение к США. Жители большинством голосов поддержали инициативу.

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