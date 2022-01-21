Білий дім про письмову відповідь Росії: ми висловимо свої занепокоєння

Сполучені Штати Америки готують письмову відповідь Російській Федерації. У ньому висловлять свої занепокоєння через дії Кремля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Білого дому США Дженніфер Псакі.

Вже наступного тижня Вашингтон передасть Кремлю письмову відповідь щодо гарантій безпеки. Також будуть висловлені побоювання США щодо дій Росії.

"Ми викладемо письмово ті серйозні побоювання, які є у нас і наших союзників і партнерів щодо дій Росії, а також ідеї щодо того, як ми можемо посилити почуття захищеності одне одного у майбутньому", - заявила Псакі.

Як відзначила речник Білого дому, необхідно збільшувати прозорість, знижувати ризики й посилювати контроль за озброєнням.