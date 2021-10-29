Белый дом перенес испытания гиперзвукового оружия до встречи Байдена с Путиным, - Politico

В США якобы беспокоились, что Россия может неправильно интерпретировать подобный сигнал или что запуск подобного оружия вообще саботирует встречу.

В свою очередь, в Белом доме не согласились с этой информацией и подчеркнули, что она "не является достоверной", сообщила Politico. В Пентагоне официально пока никак не прокомментировали эту тему.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. Переговоры длились почти четыре часа. По итогам политические лидеры приняли совместное заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорилось в нем.