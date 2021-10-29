Білий дім переніс випробування гіперзвукової зброї до зустрічі Байдена з Путіним, - Politico

Білий дім відклав випробування гіперзвукової зброї перед зустріччю президента Росії Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом. США не хотіли загострювати ситуацію на саміті в Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Politico.
У США нібито турбувалися, що Росія може неправильно інтерпретувати подібний сигнал або що запуск подібної зброї взагалі саботує зустріч.
Своєю чергою, в Білому домі не погодилися з цією інформацією і підкреслили, що вона "не є правдивою", повідомила Politico. У Пентагоні офіційно поки ніяк не прокоментували цю тему.
Путін і Байден зустрілися в Женеві 16 червня. Переговори тривали майже чотири години. За підсумками політичні лідери прийняли спільну заяву, присвячену контролю над стратегічними озброєннями.
"Сьогодні ми підтверджуємо прихильність принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана", - говорилося в ній.
Раніше РБК-Україна писало, що США провели успішні випробування компонентів гіперзвукової зброї.