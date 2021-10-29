RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білий дім переніс випробування гіперзвукової зброї до зустрічі Байдена з Путіним, - Politico

Автор: Артур Родивилов

Білий дім відклав випробування гіперзвукової зброї перед зустріччю президента Росії Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом. США не хотіли загострювати ситуацію на саміті в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Politico.

У США нібито турбувалися, що Росія може неправильно інтерпретувати подібний сигнал або що запуск подібної зброї взагалі саботує зустріч.

Своєю чергою, в Білому домі не погодилися з цією інформацією і підкреслили, що вона "не є правдивою", повідомила Politico. У Пентагоні офіційно поки ніяк не прокоментували цю тему.

Путін і Байден зустрілися в Женеві 16 червня. Переговори тривали майже чотири години. За підсумками політичні лідери прийняли спільну заяву, присвячену контролю над стратегічними озброєннями.

"Сьогодні ми підтверджуємо прихильність принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана", - говорилося в ній.

Раніше РБК-Україна писало, що США провели успішні випробування компонентів гіперзвукової зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденЗброя з США