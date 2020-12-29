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Белый дом не передает необходимую информацию новой администрации, - Байден

США, Вторник 29 декабря 2020 06:45
Белый дом не передает необходимую информацию новой администрации, - Байден
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: Даша Харченко

Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона, а также одно из ключевых управлений Белого дома препятствуют передаче дел новой администрации. По его словам, новая власть не получает необходимую информацию.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с руководителями спецслужб и минобороны, передает The Guardian

Байден назвал это проявлением безответственности действующей власти.

"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления (Белого дома - ред.) по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая уходит", - сказал он.

По его словам, администрация Трампа нанесла вред многим правительственным учреждениям.

"Многие из них были лишены персонала, возможностей и морального духа", - добавил избранный президент США.

РБК-Украина писало, что Джо Байден считает, что из-за действующего главы Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа. Он заявил, что с теми, кто прибывает в США из Мексики, нужно обращаться "гуманно".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что приедет в Вашингтон в день утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Это произойдет 6 января.

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