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Білий дім не передає необхідну інформацію новій адміністрації, - Байден

США, Вівторок 29 грудня 2020 06:45
Білий дім не передає необхідну інформацію новій адміністрації, - Байден
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: Даша Харченко

Обраний президент США Джо Байден заявив, що керівництво Пентагону, а також одне з ключових управлінь Білого дому перешкоджають передачі справ новій адміністрації. За його словами, нова влада не отримує необхідну інформацію.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з керівниками спецслужб і міноборони, передає The Guardian

Байден назвав це проявом безвідповідальності чинної влади.

"Ми стикнулися з перешкодами, які створює політичне керівництво міністерства оборони та управління (Білого дому - ред.) з питань менеджменту й бюджету. Зараз ми просто не отримуємо всієї необхідної інформації щодо ключових питань національної безпеки від адміністрації, яка йде", - сказав він.

За його словами, адміністрація Трампа завдала шкоди багатьом урядовим установам.

"Багато з них були позбавлені персоналу, можливостей і морального духу", - додав обраний президент США.

РБК-Україна писало, що Джо Байден вважає, що за чинного глави Дональда Трампа на південному кордоні країни сталася гуманітарна катастрофа. Він заявив, що з тими, хто прибуває в США з Мексики, потрібно звертатися "гуманно".

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп повідомив, що приїде до Вашингтона в день затвердження перемоги демократа Джо Байдена на виборах глави держави. Це відбудеться 6 січня.

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