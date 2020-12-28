Трамп вернется в Вашингтон в день утверждения победы Байдена

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приедет в Вашингтон в день утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Это произойдет 6 января.

Об этом он написал в своем Twitter.

Пока еще действующий глава Белого дома проведет новогодние праздники в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

"Увидимся в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Не пропустите", - сообщил Трамп.

Он также добавил, что подробности по этому поводу будут позже.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.