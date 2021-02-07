Белый дом ответил на призыв Байдена лишить Трампа данных разведки

Вопрос о предоставлении экс-президенту США Дональду Трампу секретных данных будут решать представители разведки. Ранее Байден призвал не предоставлять секретные брифинги Трампу из-за его непредсказуемости.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Washington Post.

Таким образом Белый дом отреагировал на предложение главы государства Джо Байдена лишить своего предшественника доступа к данным разведки. 6 февраля президент заявил, что Трампа нельзя допускать к секретным брифингам (обычно, бывшие президенты имеют право получать эту информацию).

"Какую ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?", - пояснил свою позицию Байден, назвав поведение Трампа непредсказуемым.

"Президент выражал озабоченность по поводу того, что бывший президент Трамп получит доступ к секретной разведывательной информации. Но он также глубоко доверяет своей собственной разведывательной команде, которая решит, в какой именно форме предоставлять разведывательную информацию, если бывший президент Трамп ее запросит", - заявила Псаки.

По традиции экс-президенты США получают от офицеров разведки сжатые доклады. При этом действующим главам государства предоставляют более развернутые сведения. Бывшим президентам дают более полную секретную информацию в том случае, если они представляют Вашингтон за рубежом, и это требуется для их подготовки.

Ранее сообщалось, что количество избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.

Также Джо Байден провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили вопросы сотрудничества.