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Байден выступил против получения Трампом данных от разведки

США, Суббота 06 февраля 2021 05:27
Байден выступил против получения Трампом данных от разведки
Фото: Джо Байден )Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден считает, что бывший экс-президент Дональд Трамп не должен получать еженедельные отчеты разведки. Это является традицией в Штатах.

Об этом сообщает CNN.

Байден назвал поведение Трампа "безалаберным", однако не связанным со штурмом Капитолия.

"Я просто думаю, что ему незачем получать брифинги разведки. Какую ценность дают ему разведывательные отчеты? Какое влияние он имеет вообще, кроме того факта, что он может сболтнуть лишнего?, - заявил Байден.

Ранее сообщалось, что количество избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.

Также Джо Байден провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили вопросы сотрудничества.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп

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