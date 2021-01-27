Байден пообещал Столтенбергу консультироваться в вопросах Афганистана, Ирака и России

Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили вопросы сотрудничества.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, Байден поблагодарил генсекретаря за твердое руководство Североатлантическим альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками "по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию".

Байден также подтвердил приверженность США коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора и подчеркнул свою решимость укреплять трансатлантическую безопасность.

Глава Белого дома также подчеркнул "важность общих ценностей, консультаций и возможностей" для проведения политики сдерживания и противодействия новым угрозам, включая изменение климата и пандемию коронавируса.

Ранее новый министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и заверил в непоколебимой приверженности ценностям НАТО.

Также Байден и Джонсон подтвердили свою приверженность альянсу НАТО в ходе телефонного разговора.