Белый дом отверг обвинения Путина в войне с Украиной: это абсурд

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что союзники НАТО виноваты в войне с Украиной, является абсурдом. Именно глава Кремля отдал приказ о вторжении в соседнюю с Россией страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что речь Путина на параде в Москве была "версией ревизионистской истории, которая приняла форму дезинформации, которую слишком часто воспринимали как российскую пьесу".

Репортеры всего мира скептически относятся к утверждениям Путина.

"Предположение о том, что эта война, которой руководил президент Путин, была вызвана агрессией Запада или планами Запада, является заведомо ложным и абсурдным", - заявила Псаки.