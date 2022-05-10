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Белый дом отверг обвинения Путина в войне с Украиной: это абсурд

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 10 мая 2022 01:14
Белый дом отверг обвинения Путина в войне с Украиной: это абсурд Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что союзники НАТО виноваты в войне с Украиной, является абсурдом. Именно глава Кремля отдал приказ о вторжении в соседнюю с Россией страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что речь Путина на параде в Москве была "версией ревизионистской истории, которая приняла форму дезинформации, которую слишком часто воспринимали как российскую пьесу".

Репортеры всего мира скептически относятся к утверждениям Путина.

"Предположение о том, что эта война, которой руководил президент Путин, была вызвана агрессией Запада или планами Запада, является заведомо ложным и абсурдным", - заявила Псаки.

Напомним, 9 мая в Москве прошел традиционный военный парад Победы. Перед его началом Путин выступил с речью, в которой упомянул так называемую "спецоперацию" в Украине.

Отметим, на речь Путина на параде отреагировали лидеры многих стран. В частности, в Офисе президента Украины отметили болезненные имперские амбиции России.

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