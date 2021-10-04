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Белый дом отреагировал на сбой в Facebook. Следит за ситуацией

Автор: Дмитрий Левицкий

Белый дом знает о ситуации, которая произошла с работой соцсетей компании Facebook и других интернет-ресурсов. Администрация американского президента внимательно следит за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В то же время представительница администрации Байдена прокомментировала расследование, в котором говорится о том, что Facebook недостаточно занимается вопросом защиты персональных данных своих пользователей.

"На наш взгляд, это лишь последнее в серии открытий о платформах социальных медиа, которое дало понять, что саморегуляция не работает. Так считал президент давно", - сказала Псаки.

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