RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білий дім відреагував на збій у Facebook. Стежить за ситуацією

Автор: Дмитро Левицький

Білий дім знає про ситуацію, яка склалася з роботою соцмереж компанії Facebook та інших інтернет-ресурсів. Адміністрація американського президента уважно слідкує за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Білого дому Джен Псакі.

Водночас представниця адміністрації Байдена прокоментувала розслідування, у якому йдеться про те, що Facebook недостатньо займається питанням захисту персональних даних своїх користувачів.

"На наш погляд, це лише останнє в серії відкриттів про платформи соціальних медіа, яке дало зрозуміти, що саморегуляція не працює. Так вважав президент давно", - сказала Псакі.

Читайте РБК-Україна в Google News
FacebookБілий дім