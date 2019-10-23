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Белый дом отреагировал на обличительные показания Тейлора в Конгрессе

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Белый дом назвал расследование демократов "ерундой" и "клеветнической кампанией"

Белый дом отреагировал на показания временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на опубликованное пресс-секретарем Стефани Гришем заявление.

Гришем настаивает на том, что президент Трамп не требовал никакой услуги в Украины.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная клеветническая кампания от законодателей и радикально избранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции", - заявила она.

Она назвала расследование демократов "ерундой" и "клеветнической кампанией".

Кроме того, издание CNN опубликовало главные тезисы показаний Тейлора.

  • "Существовал нерегулярный, неформальный канал формирования политики США в отношении Украины, который включал тогдашнего специального посланника Курта Волкера, посла Сондленда, министра энергетики Рика Перри".
  • "Посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать "Бурисму" и якобы вмешательство Украины в выборы в США 2016 года".
  • "Президент Трамп настаивал на том, чтобы президент Зеленский заявил, что начинает расследование вмешательств Байдена и выборы 2016 года, и что Зеленский должен захотеть сделать это сам".

Ранее РБК-Украина писало, что Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.

Напомним, в Конгресс США для дачи показаний в деле об импичменте президента Дональда Трампа вызывали по меньшей мере пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США.

Добавим, что главный свидетель в деле об импичменте президента Дональда Трампа, посол США в ЕС Гордон Сондленд дал показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Государственного департамента.

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