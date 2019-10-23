Белый дом отреагировал на обличительные показания Тейлора в Конгрессе

Белый дом отреагировал на показания временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на опубликованное пресс-секретарем Стефани Гришем заявление.

Гришем настаивает на том, что президент Трамп не требовал никакой услуги в Украины.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная клеветническая кампания от законодателей и радикально избранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции", - заявила она.

Она назвала расследование демократов "ерундой" и "клеветнической кампанией".

Кроме того, издание CNN опубликовало главные тезисы показаний Тейлора.

"Существовал нерегулярный, неформальный канал формирования политики США в отношении Украины, который включал тогдашнего специального посланника Курта Волкера, посла Сондленда, министра энергетики Рика Перри".

"Посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать "Бурисму" и якобы вмешательство Украины в выборы в США 2016 года".

"Президент Трамп настаивал на том, чтобы президент Зеленский заявил, что начинает расследование вмешательств Байдена и выборы 2016 года, и что Зеленский должен захотеть сделать это сам".

Ранее РБК-Украина писало, что Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.

Напомним, в Конгресс США для дачи показаний в деле об импичменте президента Дональда Трампа вызывали по меньшей мере пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США.

Добавим, что главный свидетель в деле об импичменте президента Дональда Трампа, посол США в ЕС Гордон Сондленд дал показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Государственного департамента.