Белый дом может оставить несколько сотен военных в Сирии - NYT

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может оставить почти 200 военных на территории восточной Сирии несмотря на предварительное решение о полном выводе войск из арабской республики. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме, Трамп склоняется к тому, чтобы оставить небольшой американский континген в восточной Сирии для борьбы с "Исламским государством". Также американские военные будут помогать курдам сохранить контроль над нефтяными месторождениями в регионе.

Кроме того, трое других чиновников из администрации Трампа и Пентагона подтвердили информацию о том, что данный вариант обсуждается на уровне американских политиков и военных командиров.

Собеседники отмечают, что, вероятно, американские военные буду находиться вдоль границы с Ираком, но подальше от зоны прекращения огня, которая была согласована между Вашингтоном и Турцией.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные покинули зону боевых действий и зону прекращения огня на территории Сирии. Глава Белого дома отмечал, что американские военные "возвращаются домой".

Накануне глава Пентагона Марк Эспер сообщал, что американский контингет, который Белый дом решил вывести с территории Сирии, будет переброшен в западный Ирак. Также вчера в Сирии был замечен конвой американской военной техники, который двигался в сторону границы с Ираком.