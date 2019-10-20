США планируют вывести войска из Сирии в Ирак

Иллюстративное фото (ABC News)

Американские военные будут противодействовать "Исламскому государству" в регионе

Американские военные, которых планируют вывести с территории северо-восточной Сирии будут переброшены в Ирак. Об этом журналистам сообщил министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Марк Эспер, передает Al Arabiya.

По словам главы Пентагона, почти тысяча американских военнослужащих, которые должны покинуть территорию Сирии, будут переброшены в северный Ирак для проведения кампаний против террористов "Исламского государства", а также "для помощи в обороне Ирака".

"Вывод военных США продолжается на северо-востоке Сирии. Мы говорим о неделях, а не о днях. Текущий план действий заключается в том, чтобы переместить эти силы в западный Ирак", - заявил он.

Кроме того, SANA со ссылкой на собственного корреспондента сообщило о американских военных, которые движутся в сторону иракской границы. Конвой американских военных транспортных средств направился из провинций Алеппо и Ракка через провинцию Хасаке в Ирак.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США осудил решение президентской администрации о выводе американских войск с территории Сирии. Решение о выводе войск из Сирии в Конгрессе раскритиковали как демократы, так и представители Республиканской партии, которые опасаются возрождения ИГИЛ в регионе.

Как писало РБК-Украина, 15 октября войска возглавляемой Соединенными Штатами коалиции покинули приграничный сирийский город Манбидж. Решение о выводе войск коалиции из города было принято после информации о входе в Манбидж правительственных сил.