Білий дім може залишити декілька сотень військових у Сирії, - NYT

Ілюстративне фото (defense.gov)

На території Сирії можуть лишитися близько 200 військових

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може залишити майже 200 військових на території східної Сирії, попри попереднє рішення про повний вивід військ з арабської республіки. Про це повідомляє газета The New York Times.

Як повідомив високопоставлений чиновник в Білому домі, Трамп схиляється до того, щоб залишити невеликий американський континген у східній Сирії для боротьби з "Ісламською державою". Також американській військові допомагатимуть курдам зберегти контроль над нафтовими родовищами в регіоні.

Крім того, троє інших чиновників з адміністрації Трампа та Пентагону підтвердили інформацію про те, що даний варіант обговорюється на рівні американських політиків та військових командирів.

Співрозмовники зазначають, що, ймовірно, американські військові буду знаходитися вздовж кордону з Іраком, але подалі від зони припинення вогню, яка була узгоджена між Вашингтоном та Туреччиною.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові покинули зону бойових дій та зону припинення вогню на території Сирії. Глава Білого дому наголошував, що американські військові "повертаються додому".

Напередодні глава Пентагону Марк Еспер повідомляв, що американський контингет, який Білий дім вирішив вивести з території Сирії, буде перекинутий у західний Ірак. Також вчора у Сирії був помічений конвой американської військової техніки, який рухався в бік кордону з Іраком.