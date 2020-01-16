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Белый дом нарушил закон, задержав помощь Украине, - Счетная палата США

Новости » Политика     16.01.2020 - 18:01
Белый дом нарушил закон, задержав помощь Украине, - Счетная палата США
Иллюстративное фото (wikimedia.org MattWade)

Белый дом задержал выплаты Украине из политических мотивов

Белый дом нарушил закон, задержав в прошлом году выплату военной помощи Украине, которая была назначена Конгрессом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили в Счетной палате Соединенных Штатов Америки, администрация президента Дональда Трампа задержала военную помощь Украине из политических мотивов, чем нарушила американское законодательство.

"Законодательство не позволяет президенту менять принятые Конгрессом решения на собственные политические приоритеты. Офис по управлению и бюджету при администрации президента (OMB) задерживал средства из политических мотивов. Итак, мы делаем вывод, что OMB нарушил законодательство ", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее близкий соратник адвоката президента США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп угрожал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заморозить всю американскую помощь, если не будет открыто расследование против Байдена.

Также РБК-Украина писало, что в Конгрессе США обнародовали новые доказательства в деле об импичменте Трампа. Доказательства будут предоставлены судебному комитету Палаты представителей для передачи в Сенат вместе со статьями об импичменте. Так, в США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым.

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Новости Украины военная помощьДональд Трамп
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