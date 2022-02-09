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Белый дом одобрил план эвакуации американцев в случае вторжения РФ в Украину, - WSJ

Автор: Валерия Полищук

Белый дом одобрил план Пентагона, согласно которому американские войска в Польше будут помогать американцам бежать из Украины в случае нападения России. Таким образом, Администрация президента Джо Байдена пытается избежать хаотичной эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, около 1700 военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса, развернутого в Польше для оказания помощи, в ближайшие дни начнут устанавливать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные сооружения на границе Польши с Украиной, чтобы подготовиться к обслуживанию прибывающих американцев.

Войска не имеют права въезжать на территорию Украины и не будут эвакуировать американцев или совершать полеты с территории Украины.

Вместо этого, по словам чиновников, миссия будет заключаться в предоставлении логистической поддержки для координации эвакуации американцев из Польши, после того как они прибудут туда из Киева и других частей Украины.

Примерно 30 тысяч американцев находятся в Украине, и если Россия нападет, некоторые из них, а также украинцы и другие лица, вероятно, захотят быстро уехать.

По словам представителей Пентагона, над текущими планами по Украине довлеет память о быстрой эвакуации более 100 тысяч американцев и афганцев, которую американские и союзные силы провели в Кабуле в августе 2021 года. Некоторые из тех же военных командиров, которые участвовали в кабульской миссии, сейчас возглавляют усилия США по Украине.

"Все, кто пережил эвакуацию из Афганистана, считают, что она была замечательной, но в то же время хаотичной. Это был грязный, беспорядочный вывод войск. Мы не хотим хаотичного вывода войск из Украины", - сказал один из представителей оборонного ведомства.

Напомним, ранее Госдепартамент поручил начать эвакуацию родственников сотрудников посольства США в Украине.

Добавим, что в Госдепе объяснили эвакуацию семей дипломатов из Киева. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала.

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Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину