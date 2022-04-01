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Белый дом об обстреле в Белгороде: в этой войне один агрессор

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Вашингтон, Пятница 01 апреля 2022 22:57
Белый дом об обстреле в Белгороде: в этой войне один агрессор Фото: Белый дом отреагировал на обстрел нефтебазы в российском Белгороде (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор - Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голос Америки" Джеффа Селдина.

"Здесь один агрессор - это президент Путин и российские военные под его руководством", - сказала Псаки, комментируя удар по Белгороду.

Она добавила, что эту войну начал Путин и это российские войска бомбят украинские города и совершают ужасные акты насилия. Псаки подчеркнула, что Украина не подтвердила удар по нефтебазе в Белгороде.

"Я не собираюсь вдаваться в гипотетическое будущее", - сказала Псаки в ответ на вопрос о возможных ударах Украины по российской территории в будущем.

Напомним, утром 1 апреля в российском Белгороде авиационному удару подверглась нефтебаза.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отказался комментировать причастность Украины к удару в Белгороде. В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обвинения Москвы не имеют под собой никаких оснований.

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