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Білий дім про обстріл у Бєлгороді: у цій війні один агресор

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Вашингтон, П'ятниця 01 квітня 2022 22:57
Білий дім про обстріл у Бєлгороді: у цій війні один агресор Фото: Білий дім відреагував на обстріл нафтобази в російському Бєлгороді (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні тільки один агресор - Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голос Америки" Джеффа Селдина.

"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - сказала Псакі, коментуючи удар по Бєлгороду.

Вона додала, що цю війну почав Путін і це російські війська бомблять українські міста і здійснюють жахливі акти насильства. Псакі підкреслила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.

"Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє", - сказала Псакі у відповідь на питання про можливі удари України по російській території в майбутньому.

Нагадаємо, вранці 1 квітня у російському Бєлгороді авіаційному удару піддалася нафтобаза.

Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відмовився коментувати причетність України до удару в Бєлгороді. Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що звинувачення Москви не мають під собою жодних підстав.

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