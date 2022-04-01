Білий дім про обстріл у Бєлгороді: у цій війні один агресор
Прессекретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні тільки один агресор - Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голос Америки" Джеффа Селдина.
"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - сказала Псакі, коментуючи удар по Бєлгороду.
Вона додала, що цю війну почав Путін і це російські війська бомблять українські міста і здійснюють жахливі акти насильства. Псакі підкреслила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.
"Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє", - сказала Псакі у відповідь на питання про можливі удари України по російській території в майбутньому.
Нагадаємо, вранці 1 квітня у російському Бєлгороді авіаційному удару піддалася нафтобаза.
Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відмовився коментувати причетність України до удару в Бєлгороді. Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що звинувачення Москви не мають під собою жодних підстав.
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