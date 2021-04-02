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Белый дом обеспокоен из-за дезинформации России о ситуации на границе Украины

Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов обеспокоена из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины. США продолжают обсуждать обострение на Донбассе с европейскими партнерами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами", - сказала Псаки.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в Соединенных Штатах. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.

Кроме того, Украина зафиксировала, что Россия стягивает свои войска к украинской границе.

В то же время украинская разведка считает, что Россия может перейти в наступление на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

На фоне обострения ситуации возле украинской границы состоялся разговор Тарана с главой Пентагона США. В Вашингтоне пообещали, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину один на один с РФ.

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