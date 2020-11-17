Белый дом обеспечит "профессиональную передачу власти" Байдену, - советник Трампа

Действующая администрация президента США обеспечит профессиональную передачу власти команде демократа Джо Байдена, если его победа будет подтверждена юридически.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет The Hill.

В то же время он допускает, что Трампу удастся обжаловать результаты выборов и остаться на второй срок.

"Мы можем иметь политические разногласия, но если кампания Байдена - Гаррис будет определена победителем (очевидно, сейчас все так и выглядит) мы обеспечим очень профессиональную передачу власти от Совета по вопросам национальной безопасности", - отметил О'Брайен.

Несколько дней назад Дональд Трамп впервые за последние восемь дней пообщался со СМИ, прокомментировав будущую администрацию президента.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме заявила, что Дональд Трамп понимает, что проиграл выборы президента США. Сейчас он думает о возможности принятия участие в следующих выборах в 2024 году.