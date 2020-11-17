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Білий дім забезпечить "професійну передачу влади" Байдену, - радник Трампа

Автор: РБК-Україна

Чинна адміністрація президента США забезпечить професійну передачу влади команді демократа Джо Байдена, якщо його перемога буде підтверджена юридично.

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Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн, пише The Hill.

Водночас він допускає, що Трампу вдасться оскаржити результати виборів і залишитися на другий термін.

"Ми можемо мати політичні розбіжності, але якщо кампанія Байдена - Гарріс буде визначена переможцем (очевидно, зараз усе так і виглядає) ми забезпечимо дуже професійну передачу влади від Ради з питань національної безпеки", - зазначив О'Браєн.

Кілька днів тому Дональд Трамп вперше за останні вісім днів поспілкувався зі ЗМІ, прокоментувавши майбутню Адміністрацію президента.

Раніше газета The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі заявила, що Дональд Трамп розуміє, що програв вибори президента США. Зараз він думає про можливість прийняття участь у наступних виборах в 2024 році.

Прогноз погоди
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