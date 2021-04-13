Белый дом назвал "провокацией" планы Ирана по обогащению урана до 60%
Планы Ирана начать обогащение урана до 60% носит провокационный характер и ставит под сомнение приверженность руководства страны переговорам по урегулированию его ядерной программы. Лучшим способом урегулирования этой проблемы являются переговоры.
Об этом сообщила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
"Мы серьезно относимся к провокационному объявлению Ирана о намерении обогащать уран до 60%", - сказала она.
По ее словам, группа "пять плюс один" должна отвергнуть этот шаг Тегерана, который ставит под сомнение намерение иранских властей достигнуть прорыва в ядерных переговорах. Псаки подчеркнула, что США считают конструктивными многосторонние переговоры с участием Ирана, состоявшиеся на прошлой неделе в Вене. "И хотя они были сложными, и мы ожидаем долгого процесса, нас не предупреждали ни о каких изменениях с присутствием на встречах, которые должны возобновиться на текущей неделе", - добавила пресс-секретарь.
Она подчеркнула, что США стремятся преодолеть "ядерную проблему" Ирана посредством "дипломатического диалога". "Мы считаем, что дипломатический путь является здесь единственным", - отметила Псаки.
Напомним, замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о планах Тегерана начать с 14 апреля обогащение урана до уровня 60%. По словам дипломата, власти страны уже проинформировали об этом МАГАТЭ.
Отметим, 11 апреля в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Сбой в энергосистеме произошел спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.
Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является террористическим актом. В Белом доме заявили, что США не причастны к произошедшему.
Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.