Белый дом назвал "провокацией" планы Ирана по обогащению урана до 60%

Планы Ирана начать обогащение урана до 60% носит провокационный характер и ставит под сомнение приверженность руководства страны переговорам по урегулированию его ядерной программы. Лучшим способом урегулирования этой проблемы являются переговоры.

"Мы серьезно относимся к провокационному объявлению Ирана о намерении обогащать уран до 60%", - сказала она.

По ее словам, группа "пять плюс один" должна отвергнуть этот шаг Тегерана, который ставит под сомнение намерение иранских властей достигнуть прорыва в ядерных переговорах. Псаки подчеркнула, что США считают конструктивными многосторонние переговоры с участием Ирана, состоявшиеся на прошлой неделе в Вене. "И хотя они были сложными, и мы ожидаем долгого процесса, нас не предупреждали ни о каких изменениях с присутствием на встречах, которые должны возобновиться на текущей неделе", - добавила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что США стремятся преодолеть "ядерную проблему" Ирана посредством "дипломатического диалога". "Мы считаем, что дипломатический путь является здесь единственным", - отметила Псаки.

Напомним, замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о планах Тегерана начать с 14 апреля обогащение урана до уровня 60%. По словам дипломата, власти страны уже проинформировали об этом МАГАТЭ.