ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім назвав "провокацією" плани Ірану зі збагачення урану до 60%

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 13 квітня 2021 22:51
Білий дім назвав "провокацією" плани Ірану зі збагачення урану до 60% Фото: Білий дім (flickr)
Автор: РБК-Україна

Плани Ірану почати збагачення урану до 60% носить провокаційний характер і ставить під сумнів прихильність керівництва країни до переговорів з врегулювання його ядерної програми. Кращим способом врегулювання цієї проблеми є переговори.

Про це повідомила в ході регулярного брифінгу прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

"Ми серйозно ставимося до провокаційному оголошенню Ірану про намір збагачувати уран до 60%", - сказала вона.

За її словами, група "п'ять плюс один" повинна відкинути цей крок Тегерана, який ставить під сумнів намір іранської влади досягти прориву в ядерних переговорах. Дженніфер Псакі підкреслила, що США вважають конструктивними багатосторонні переговори за участю Ірану, що відбулися минулого тижня у Відні. "І хоча вони були складними, і ми очікуємо довгого процесу, нас не попереджали ні про які зміни з присутністю на зустрічах, які повинні поновитися на поточному тижні", - додала прес-секретар.

Вона підкреслила, що США прагнуть подолати "ядерну проблему" Ірану за допомогою "дипломатичного діалогу". "Ми вважаємо, що дипломатичний шлях є тут єдиним", - зазначила Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про плани Тегерана почати з 14 квітня збагачення урану до рівня 60%. За словами дипломата, влада країни вже поінформували про це МАГАТЕ.

Відзначимо, 11 квітня в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Збій в енергосистемі стався через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.

Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що інцидент є терористичним актом. У Білому домі заявили, що США не причетні до події.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоді 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Іран ядерная безопасность
NEWS
Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони
Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони
DAILY
Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори