Білий дім назвав "провокацією" плани Ірану зі збагачення урану до 60%

Плани Ірану почати збагачення урану до 60% носить провокаційний характер і ставить під сумнів прихильність керівництва країни до переговорів з врегулювання його ядерної програми. Кращим способом врегулювання цієї проблеми є переговори.

"Ми серйозно ставимося до провокаційному оголошенню Ірану про намір збагачувати уран до 60%", - сказала вона.

За її словами, група "п'ять плюс один" повинна відкинути цей крок Тегерана, який ставить під сумнів намір іранської влади досягти прориву в ядерних переговорах. Дженніфер Псакі підкреслила, що США вважають конструктивними багатосторонні переговори за участю Ірану, що відбулися минулого тижня у Відні. "І хоча вони були складними, і ми очікуємо довгого процесу, нас не попереджали ні про які зміни з присутністю на зустрічах, які повинні поновитися на поточному тижні", - додала прес-секретар.

Вона підкреслила, що США прагнуть подолати "ядерну проблему" Ірану за допомогою "дипломатичного діалогу". "Ми вважаємо, що дипломатичний шлях є тут єдиним", - зазначила Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про плани Тегерана почати з 14 квітня збагачення урану до рівня 60%. За словами дипломата, влада країни вже поінформували про це МАГАТЕ.