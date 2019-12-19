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Белый дом назвал позорным решение Конгресса США об импичменте Трампа

Новости » В мире     19.12.2019 - 04:56
Белый дом назвал позорным решение Конгресса США об импичменте Трампа
Иллюстративное фото (whitehouse.gov)

Белый дом назвал импичмент "обманом", в котором Трампу отказано в "фундаментальной справедливости"

Белый дом назвал объявление импичмента Дональду Трампу Палатой представителей "одним из самых позорных политических эпизодов в истории страны". Об этом сообщает РБК-Украина на заявление на пресс-секретаря Белого дома.

Отмечается, что демократы выдвинули незаконные статьи по импичменту президента не предоставив никаких доказательств неправомерных действий.

"Сегодняшний день знаменует собой кульминацию в Палате представителей одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны. Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы выдвинули незаконные статьи по импичменту президенту через Палату представителей. Демократы решили действовать на этой партизанской основе, несмотря на то, что президент не сделал абсолютно ничего плохого. Действительно, недели слушаний доказали, что он не сделал ничего плохого", - говорится в заявлении.

Белый дом назвал импичмент "обманом", в котором Трампу отказано в "фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре".

"Все эти выходки ясно показывают, что демократы потеряли из виду то, что нужно этой стране, а именно Конгресс, который работает на людей. Их безграничная враждебность к президенту Трампу подпитывает их желание свести на нет результаты выборов 2016 года, и ненадлежащим образом повлиять на выборы 2020 года", - заявили в Белом доме.

Как отмечается в заявлении, Трамп убежден, что он будет полностью оправдан в Сенате в рамках процедуры импичмента.

"Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан", - говорится в заявлении.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса США в расследовании этого дела.

Как известно, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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