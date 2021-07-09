Белый дом назвал дату встречи Байдена и Меркель: среди тем - "Северный поток-2"

Президент США Джо Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля. Они обсудят ряд вопросов, в том числе "Северный поток-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"В четверг (15 июля - ред.) президент примет в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель с официальным визитом",- сказала Псаки в ходе брифинга.
Она уточнила, что лидеры обсудят ряд вопросов. Одной из тем станет "Северный поток-2".
Напомним, в конце июля посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила о готовящемся визите Меркель в США. По словам дипломата, канцлер планирует встретиться с Байденом. Среди тем, которые стороны обсудят, ситуация на Донбассе.