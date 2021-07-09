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Білий дім назвав дату зустрічі Байдена і Меркель: серед тем - "Північний потік-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден прийме канцлера Німеччини Ангелу Меркель у Білому домі 15 липня. Вони обговорять ряд питань, у тому числі "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"У четвер (15 липня - ред.) президент прийме в Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель з офіційним візитом", - сказала Псакі в ході брифінгу.

Вона уточнила, що лідери обговорять низку питань. Однією з тем стане "Північний потік-2".

Нагадаємо, наприкінці липня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила про підготовлюваний візит Меркель до США. За словами дипломата, канцлер планує зустрітися з Байденом. Серед тем, які сторони обговорять, ситуація на Донбасі.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденАнгела МеркельПівнічний потік-2