ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білий дім має намір ввести санкції щодо найближчого соратника Путіна

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 11 березня 2022 17:58
Білий дім має намір ввести санкції щодо найближчого соратника Путіна Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім пропонує ввести санкції проти російського олігарха Юрія Ковальчука. Він є найближчим соратником Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента США Джо Байдена.

Очільник Білого дому анонсував, що США планують впровадити санкції щодо російських еліт і членів їх сімей. У їх число входить Юрій Ковальчук, а також ряд депутатів Держдуми, які виступали за визнання "ЛДНР".

"Ця ініціатива піде за численними зусиллями наших союзників і партнерів по націлюванню на російську еліту і членів їх сімей, які наживаються на цій війні. Ми хочемо відрізати їх від фінансової системи США, заморозити всі активи, якими вони володіють в Сполучених Штатах і блокувати їх поїздки в Сполучені Штати", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про те, хто такий Юрій Ковальчук. Він є найбільшим акціонером банку "Росія", близьким другом і радником Путіна ще з 1990-х років, а також контролює кілька ЗМІ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Безпольотна зона. Як Україні закрити небо від літаків і ракет РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Безпольотна зона. Як Україні закрити небо від літаків і ракет РФ