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Белый дом почти месяц не может связаться с КНДР, - Reuters

Автор: Даша Харченко

Администрация президента США Джо Байдена почти месяц не может связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям. США пытаются связаться с КНДР для обсуждения северокорейской ядерной программы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации Байдена.

По данным агентства, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке.

Отмечается, что администрация Байдена пытается связаться с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы.

"Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Южную Корею и Японию. Поездка запланирована на следующую неделю", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, активный диалог между США и КНДР не велся уже более года.

Ранее стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи. Это должно случится "в течение следующего месяца или около того".

Как сообщалось, взгляды Байдена заключаются в том, что ядерная или ракетная деятельность КНДР несет серьезную угрозу международному миру и безопасности.

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Новости Украины КНДРБелый домДжозеф БайденСоединенные Штаты Америки
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