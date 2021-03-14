Белый дом почти месяц не может связаться с КНДР, - Reuters

По данным агентства, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке.



Отмечается, что администрация Байдена пытается связаться с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы.

"Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Южную Корею и Японию. Поездка запланирована на следующую неделю", - говорится в сообщении.



По словам собеседника агентства, активный диалог между США и КНДР не велся уже более года.



Ранее стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи. Это должно случится "в течение следующего месяца или около того".

Как сообщалось, взгляды Байдена заключаются в том, что ядерная или ракетная деятельность КНДР несет серьезную угрозу международному миру и безопасности.