Администрация Байдена подготовит новую стратегию в отношении КНДР

Фото: Джен Псаки (GettyImages)

Администрация нового президента США Джо Байдена планирует разработать новую стратегию в отношении Северной Кореи (КНДР). Вашингтон планирует проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, взгляды Байдена заключаются в том, что ядерная или ракетная деятельность КНДР несет серьезную угрозу международному миру и безопасности.

"У нас, конечно же, все еще есть ключевая заинтересованность в сдерживании Северной Кореи, как и, конечно, в Японии... Мы примем новую стратегию, чтобы обеспечить безопасность американского народа и союзников", - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США продолжат тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы "работать совместно над сдерживанием КНДР".

Напомним, в начале января северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. В Пхеньяне уверены, что политика США не изменится с новым президентом.

Кроме того, в начале 2021 КНДР планирует провести испытания межконтинентальной ракеты.