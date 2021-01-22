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Администрация Байдена подготовит новую стратегию в отношении КНДР

Вашингтон, Пятница 22 января 2021 22:33
Администрация Байдена подготовит новую стратегию в отношении КНДР
Фото: Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация нового президента США Джо Байдена планирует разработать новую стратегию в отношении Северной Кореи (КНДР). Вашингтон планирует проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, взгляды Байдена заключаются в том, что ядерная или ракетная деятельность КНДР несет серьезную угрозу международному миру и безопасности.

"У нас, конечно же, все еще есть ключевая заинтересованность в сдерживании Северной Кореи, как и, конечно, в Японии... Мы примем новую стратегию, чтобы обеспечить безопасность американского народа и союзников", - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США продолжат тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы "работать совместно над сдерживанием КНДР".

Напомним, в начале января северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. В Пхеньяне уверены, что политика США не изменится с новым президентом.

Кроме того, в начале 2021 КНДР планирует провести испытания межконтинентальной ракеты.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиКНДРДжозеф Байден

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