Білий дім майже місяць не може зв'язатися з КНДР, - Reuters

За даними агентства, Білий дім робив спроби зв'язатися з Пхеньяном з кількох дипломатичних каналів, у тому числі і в Нью-Йорку.



Зазначається, що адміністрація Байдена намагається зв'язатися з Північною Кореєю для обговорення ядерної програми.

"Мовчання Пхеньяну додає занепокоєння, в тому числі, і в світлі майбутнього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави Пентагону Ллойда Остіна в Південну Корею і Японію. Поїздка запланована на наступний тиждень", - йдеться в повідомленні.



За словами співрозмовника агентства, активний діалог між США і КНДР не вівся вже понад рік.



Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути свою політику відносно Північної Кореї. Це повинно статися "протягом наступного місяця або близько того".

Як повідомлялося, погляди Байдена полягають у тому, що ядерна або ракетна діяльність КНДР несе серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці.