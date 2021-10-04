Белый дом изучает Pandora Pappers

США прокомментировали публикацию Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которая получила название Pandora papers. Сейчас Белый дом продолжает ее изучение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.
На вопрос о реакции правительства США на обнародованное расследование, Байден ответил, что сегодня Белый дом продолжает его изучение.
"Мы сейчас это изучаем", - лаконично ответил президент США.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности оффшорных состояний премьер-министров, членов королевской семьи и миллиардеров согласно данным утечки финансовых отчетов.
В частности, РБК-Украина писало о том, что в Чехии планируют провести расследование против премьера после публикации Pandora papers.