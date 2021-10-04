Білий дім вивчає Pandora Pappers

США прокоментували публікацію Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), яка отримала назву Pandora papers. Наразі Білий дім продовжує її вивчення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.
На питання щодо реакції уряду США на оприлюднене розслідування, Байден відповів, що сьогодні Білий дім продовжує його вивчення.
"Ми зараз це вивчаємо", - лаконічно відповів президент США.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці офшорних статків прем'єр-міністрів, членів королівської сім'ї і мільярдерів згідно з даними витоку фінансових звітів.
Зокрема, РБК-Україна писало про те, що в Чехії планують провести розслідування проти прем'єра після публікації Pandora papers.