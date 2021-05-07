Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО

Журналисты во время полета в президентском самолете, который направлялся в Луизиану, спросили представительницу Белого дома, поддерживают ли США вступление Украины в НАТО, на что получили утвердительный ответ: "Да".

Однако пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления Карин Жан-Пьер. В то же время в стенограмме осталась вторая часть заявления о том, что двери НАТО должны быть открытыми для желающих.

Фото: часть стенограммы с сайта Белого дома

Как пояснили представители Белого дома американскому изданию New York Post часть заявления Жан-Пьер зачеркнули, поскольку она якобы "оговорилась". В администрации президента США добавили, что слова Жан-Пьер не отражают официальной политики Вашингтона.