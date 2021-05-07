Білий дім виправив заяву свого представника щодо вступу України в НАТО

Журналісти під час польоту в президентському літаку, який прямував до Луїзіани, запитали представницю Білого дому, чи підтримують США вступ України в НАТО, на що отримали ствердну відповідь: "Так".

Однак прес-служба Білого дому у своїй стенограмі закреслила цю частину заяви Карін Жан-П'єр. Водночас у стенограмі залишилася друга частина заяви про те, що двері США повинні бути відкритими для бажаючих.

Фото: частина стенограми з сайту Білого дому

Як пояснили представники Білого дому американському виданню New York Post, частину заяви Жан-П'єр закреслили, оскільки вона нібито "обмовилася". У адміністрації президента США додали, що слова Жан-П'єр не відображають офіційної політики Вашингтону.