Администрация Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО, - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО . Вашингтон выступает за то, чтобы двери Североатлантического оставались открытыми для желающих.

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.

В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".

В одном из своих интервью президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть вопрос к американскому лидеру Джо Байдену и касается он вступления Украины в НАТО.

"Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - сказал тогда президент Украины.