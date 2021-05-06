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Администрация Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО, - Белый дом

Новина українською → США, Четверг 06 мая 2021 19:31
Администрация Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО, - Белый дом Фото: Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО. Вашингтон выступает за то, чтобы двери Североатлантического оставались открытыми для желающих.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.

В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".

В одном из своих интервью президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть вопрос к американскому лидеру Джо Байдену и касается он вступления Украины в НАТО.

"Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - сказал тогда президент Украины.

Напомним, в июне страны-участники НАТО обсудят дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в Альянсе. О таких планах рассказал президент Польши Анджей Дуда.

До этого посол Франции в Украине говорил, что вопрос предоставление плана действий по членству в НАТО для Украины является абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего Альянса.

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Администрация Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО, - Белый дом
Администрация Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО, - Белый дом
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