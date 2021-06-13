Байден допустил возможность наказания американских хакеров, действующих против России
Президент США Джо Байден допустил возможность наказания американских хакеров, которые действуют против России. Президент США заявил о необходимости привлекать к ответственности страны, укрывающие киберпреступников.
Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает CNN.
"США открыты для предложения о привлечении к ответственности своих киберпреступников, действующих против России", - сказал он.
Байден также отметил, что его воодушевили комментарии российского президента Владимира Путина о том, что Россия готова экстрадировать киберпрестуников в США на взаимной основе, если Вашингтон сделает то же самое.
Американский лидер заявил после встречи лидеров G7 о необходимости привлекать к ответственности те страны, которые укрывают киберпреступников.
"Мы договорились совместно работать над киберугрозами, такими как программы-вымогатели, и привлечь к ответственности страны, которые укрывают киберпреступников", - сказал он.
Напомним, ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не считает, что тема хакерской атаки на компанию SolarWinds утратила актуальность. По его словам, Джо Байден рассчитывает обсудить ее со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Отметим, в Вашингтоне также заявляли, что США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки. В то же время Белый дом официально не заявлял о причастности российского правительства к последним кибератакам.
Как сообщало РБК-Украина, в американском Госдепе предупреждали Россию об ответе в случае "агрессивных или безрассудных" действий перед саммитом Байдена и Путина.
Добавим, больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".