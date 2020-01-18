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Белый дом допускает пересмотр запрета давать взятки иностранцам

Новости » Политика     18.01.2020 - 16:59
Белый дом допускает пересмотр запрета давать взятки иностранцам
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Закон, запрещающий американским бизнесменам давать взятки иностранным чиновникам, был принят в 1977 году

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года, который запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам. Об этом заявил экономический советник президента Ларри Кудлоу, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов, советник главы США признал, что в Белом доме "изучают этот вопрос". Кудлоу подчеркнул, что в Белый дом поступали просьбы от некоторых компаний по этому поводу.

"Не могу утверждать что-то конкретное, но мы рассматриваем его", - сказал он.

Так, закон, запрещающий американским бизнесменам давать взятки иностранным чиновникам, был принят в 1977 году после череды скандалов. В частности, выяснилось, что деньги за продвижение своих интересов давала компания Lockheed, а представители United Brands подкупили президента Гондураса Освальдо Арельяно, чтобы он понизил импортную пошлину на вывоз из страны бананов.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп согласовал состав своих защитников в деле об импичменте.

Как писало РБК-Украина, 16 января Сенат США начал судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа после представления двух статей обвинения. Статьи обвинения президента США были представлены членами Палаты представителей.

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