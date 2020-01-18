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Білий дім допускає перегляд заборони давати хабарі іноземцям

Новини » Політика     18.01.2020 - 16:59
Білий дім допускає перегляд заборони давати хабарі іноземцям
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Закон, що забороняє американським бізнесменам давати хабарі іноземним чиновникам, був прийнятий у 1977 році

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість внесення змін до закону 1977 року, який забороняє компаніям давати хабарі іноземним чиновникам. Про це заявив економічний радник президента Ларрі Кудлоу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Відповідаючи на відповідне запитання одного з журналістів, радник глави США визнав, що в Білому домі "вивчають це питання". Кудлоу підкреслив, що в Білий дім надходили прохання від деяких компаній з цього приводу.

"Не можу стверджувати щось конкретне, але ми розглядаємо його", - сказав він.

Так, закон, що забороняє американським бізнесменам давати хабарі іноземним чиновникам, був прийнятий у 1977 році після низки скандалів. Зокрема, з'ясувалося, що гроші за просування своїх інтересів давала компанія Lockheed, а представники United Brands підкупили президента Гондурасу Освальдо Арельяно, щоб він знизив імпортне мито на вивіз з країни бананів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп погодив склад своїх захисників у справі про імпічмент.

Як писало РБК-Україна, 16 січня Сенат США почав судовий розгляд у справі про імпічмент Трампа після подання двох статей звинувачення. Статті звинувачення президента США були представлені членами Палати представників.

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