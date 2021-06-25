В Белой Церкви горит медцентр

В пятницу вечером, 25 июня, в Белой Церкви произошел пожар в медицинском центре "Беладент".
Пожар возник в 20:07 в городе Белая Церковь в трехэтажном здании медицинского центра "Беладент" на крыше здания, площадью около 200 метров квадратных.
В результате возгорания никто не пострадал.
К тушению привлекли 40 человек и девять единиц техники ГСЧС.
Напомним, 21 июня в Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар.
Кроме того, в результате инцидента погиб один человек - ее тело нашли в ходе спасательной операции.